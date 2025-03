Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenfastnacht 2025 Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Schifferstadt, dem Jugendamt des Rhein-Pfalz-Kreises und der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Bei schönem Wetter fand am 02.03.2025, ab 13:11 Uhr, die traditionelle Straßenfastnacht im Bereich des Schillerplatzes statt. Zu den Spitzenzeiten war die Veranstaltung mit etwa 4.000 - 5.000 Teilnehmern sehr gut besucht. Das Ordnungsamt der Stadt Schifferstadt, das Jugendamt der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Polizei Schifferstadt führten wie auch in den Vorjahren vernetzte Kontrollen durch. Ein Teil der vernetzten Kontrollen waren Jugendschutzkontrollen der Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt. Hierbei konnten vier Jugendliche festgestellt werden, die aufgrund ihres Alkoholkonsums kurzzeitige medizinische Behandlung benötigt haben und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten überstellt wurden.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung und steigendem Alkoholkonsum der Besucher wurde die Stimmung zunehmend aggressiver. Seitens der Polizei wurden 14 Strafanzeigen aufgenommen. In 6 Fällen kam es zu leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen Personen. Zwischen einem 23-jährigen und einem 21-jährigen kam es zu Handgreiflichkeiten, nachdem der 23-jährige die 20-jährige Freundin des 21-jährigen antanzte und umarmte. Dem 23-jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen Ende der Veranstaltung konnte der 25-jährige Beschuldigte einer zuvor begangenen Körperverletzung kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle leistete er gegen die Kontrolle massiven Widerstand, u.a. trat er einer Polizeibeamtin gegen den Hinterkopf. Die Person musste auf den Boden gebracht und an den Händen und Füßen gefesselt werden. Während der Kontrolle beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten fortlaufend. Die Person wurde in Gewahrsam genommen. Durch den Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Zu einem weiteren Widerstand kam es auf der Polizeidienststelle in Schifferstadt. Ein 18-jähriger Beschuldigte war zuvor auf der Veranstaltung an einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beteiligt gewesen und musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Entnahme der erforderlichen Blutprobe sperrte er sich und musste durch mehrere Beamte fixiert werden. Die überwiegende Anzahl der Einsätze stand hauptsächlich im Zusammenhang mit alkoholisierten Personen.

Für den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Schifferstadt und den eingesetzten Ordnungsdienst handelte es sich aufgrund der seitens der Stadt erlassenen Gefahrenabwehrverordnung um einen arbeitsreichen Einsatz. Es wurden ca. 310 Liter branntweinhaltige Getränke sowie diverse Glasbehältnisse (z.B. Flaschen und Gläser) und Dosen aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus wurden durch den Kommunalen Vollzugsdienst drei Platzverweise erteilt, 47 "Wildpinkler" festgestellt, sowie 23 Anscheinswaffen, 7 Messer und 1 gefährlicher Gegenstand sichergestellt. Die Betroffenen erwartet ein Bußgeld.

Der ASB Speyer, als eingesetzter Sanitätsdienst zog eine durchwachsene Bilanz: Während des Festes und im direkten Anschluss gab es insgesamt 31 ambulante Hilfeleistungen zum Großteil aufgrund einer Alkoholintoxination. Eine Person musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Stadtverwaltung als Veranstalter setzte auch in diesem Jahr mit dem 2020 eingeführten Mehrwegbechersystem wieder ein Zeichen gegen Plastikmüll und für mehr Nachhaltigkeit. Weiterhin wurde die Gefahrenabwehrverordnung in diesem Jahr verschärft sowie mit mobilen Zufahrtssperren die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher erhöht. Bürgermeisterin Ilona Volk zeigte sich direkt nach der Veranstaltung zufrieden mit dem Verlauf der Fastnacht und dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen und der sicheren Durchführung der Veranstaltung beigetragen haben.

