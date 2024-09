Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Polizei setzt Fahrradkontrollen in Lübeck fort

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.09.2024) kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Lübeck gemeinsam mit Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck Radfahrende am Lindenplatz in Lübeck. Die Einsatzkräfte stellten in zwei Stunden 41 Verstöße fest. Das Konzept zur Reduzierung von Radfahrunfällen der Polizeidirektion Lübeck richtet sich gleichzeitig auch an Kraftfahrzeugführer. In diesem Zusammenhang zeigten auch 5 PKW-Fahrer ordnungswidriges Verhalten.

In der Zeit zwischen 07.00 und 09.00 Uhr führten Polizei und Ordnungsdienst eine Fahrradkontrolle im Bereich des Lindenplatzes durch. Gemeinsam wurden so insgesamt 61 Fahrradfahrer überprüft. 11 Radfahrende benutzten verbotswidrig den Gehweg und 27 Radler fuhren entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Insbesondere das vorschriftswidrige Fahren auf dem Gehweg und das Benutzen von Radwegen in nicht zulässiger Richtung sind häufig die Ursachen von Verkehrsunfällen. Diese Ordnungswidrigkeiten werden mit einem Verwarngeld in Höhe von 55 beziehungsweise 20 Euro geahndet.

Auch bei 16 Kraftfahrzeugführenden schauten die Einsatzkräfte genauer hin und konnten bei fünf Verkehrsteilnehmern vorschriftswidriges Verhalten feststellen.

Die Kontrollen werden auch in der dunklen Jahreszeit fortgesetzt.

