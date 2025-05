Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Rudolf O. beendet - Orientierungsloser Mann wurde in Kaarst angetroffen

Neuss, Kaarst (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 21.05.2025, um 22:32 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach orientierungslosem Mann" über einen Vermisstenfall.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6039621

Der 80 Jahre alte Rudolf O. wurde am frühen Donnerstagmorgen (22.05.), gegen 05:30 Uhr, von einer Streifenwagenbesatzung an der L 30 in Kaarst wohlbehalten aufgegriffen.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mithilfe bei der Suche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell