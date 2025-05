Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Orientierungsloser Mann wurde in Dormagen angetroffen

Neuss / Dormagen (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 20.05.2025, 11:51 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach orientierungslosem Mann" über einen Vermisstenfall.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6038194

Der Gesuchte wurde von einer Streifenwagenbesatzung am späten Montagabend (20.05.), gegen 23:45 Uhr, an einer Bushaltestelle in Dormagen aufgegriffen. Eine Zeugin hatte den Mann auf einer Bank liegen sehen und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mithilfe bei der Suche und das Teilen der Öffentlichkeitsfahndung auf unseren Social-Media-Kanälen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell