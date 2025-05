Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach orientierungslosem Mann

Neuss (ots)

Seit Montagnachmittag (19.05.), gegen 15:30 Uhr, wird der 56 Jahre alte Kenan K. aus einer Einrichtung im Augustinusviertel vermisst. Der orientierungslose Mann entfernte sich zu Fuß von der Anschrift im Meertalund kehrte bislang nicht dahin zurück.

Zuletzt gesehen wurde der Mann am Kinderbauernhof in Neuss-Selikum. Ein Mantrailer verlor die Spur des Vermissten an einer Bushaltestelle. Er könnte sich folglich mittels ÖPNV fortbewegen.

Kenan K. ist etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und hat eine schlanke Statur. Der dunkelhaarige Mann ist mit einem Hemd in den Farben blau und rot sowie einer beigen Hose bekleidet. Über sein mögliches Ziel ist nichts bekannt.

Da Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Foto von Kenan K. kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/168871 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 in Neuss oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell