Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Durchsuchungen in Dormagen und Neuss: Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest

Dormagen (ots)

Am Montag (28.4.) ist der Polizei, unter anderem im Rhein-Kreis Neuss, ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen.

Es geht um eine Gruppe von Tatverdächtigen, denen vorgeworfen wird, sich als Speditionsunternehmen ausgegeben und die ihnen anvertrauten Warensendungen angeeignet zu haben. In akribischer kriminalistischer Arbeit war die Polizei diesen Personen, die offenbar in ganz NRW operieren, auf die Spur gekommen.

In diesem Zusammenhang wurden in den frühen Morgenstunden des 28.04. zwei Objekte in Dormagen sowie eines in Neuss durchsucht, parallel fanden entsprechende Einsätze in Düsseldorf und Dortmund statt.

Bei den Durchsuchungen konnten zahlreiche Dokumente und Datenträger sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten.

Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Das Kriminalkommissariat 12 wird die sichergestellten Daten in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft auswerten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell