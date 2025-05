Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte machen sich an Wohnungstür zu schaffen

Meerbusch (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag (18.05.), gegen 16:30 Uhr, versucht in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Allensteiner Straße in Lank-Latum einzudringen.

Die Wohnungsinhaberin war durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatte beim Blick durch den Türspion einen Mann und eine Frau im Hausflur bemerkt. Nachdem die Meerbuscherin die Tür von innen hörbar versperrt hatte, entfernten sich das Duo in Richtung Breslauer Straße.

Täterbeschreibung:

- weiblich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß, lange dunkle Haare, pinkfarbener Haargummi, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Adidas Jacke - männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, Jeanshose

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

