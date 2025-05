Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz: Polizei stellt neue Gesichter in Neuss vor

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Gleich drei neue Gesichter wird die Polizei im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind deswegen eingeladen

am Montag, 26. Mai 2025

um 12:30 Uhr

im Polizeigebäude Neuss, Jülicher Landstraße 178.

Landrat und Behördenleiter Hans-Jürgen Petrauschke werden gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Georg Lehnen, die neuen Führungskräfte vorstellen: Polizeioberrätin Aylin Sözen hat am 31. März die Leitung der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz übernommen. Sie ist damit unter anderem verantwortlich für die Arbeit auf den Wachen und den Streifendienst.

Die größte Wache im Kreis, die Polizeiwache in Neuss, hat mit der Ersten Polizeihauptkommissarin Ilona Schliebs eine neue Leiterin. Schlieps hatte zuvor die Leitung des Bezirksdienstes in Neuss inne und ist nun für die Einsatzlage in der gesamten Stadt verantwortlich. Auf ihre Stelle im Bezirksdienst rückt Polizeihauptkommissar Christof Oppermann. Der ehemalige Dienstgruppenleiter auf der Neusser Wache wird die Koordination der 18 Beamtinnen und Beamten übernehmen, die in allen Vierteln der Stadt als Ansprechpartner für Bürger, Schulen, Vereine und Institutionen zur Verfügung stehen.

Die beiden Beamtinnen und der Beamte werden bei der Pressekonferenz von ihren Werdegängen und ihren zukünftigen Aufgaben bei der Polizei des Rhein-Kreis Neuss berichten und den Vertreterinnen und Vertretern der Medien auch für Fragen und Fotos zur Verfügung stehen.

Eine Anmeldung zur Pressekonferenz wird erbeten bis Donnerstag, 22. Mai, per Mail an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell