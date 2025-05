POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Unfallflucht

Neuss (ots) - Am Freitag (16.5.), waren gegen 9.30 Uhr Hinweise auf eine mögliche Gefahrenlage in einer Kindertagesstätte an der Harffer Straße in Neuss-Erfttal eingegangen. Die daraufhin allarmierte Polizei traf alle Maßnahmen, um die Gefahr auszuschließen. So wurde das Gebäude evakuiert und durchsucht. Hinweise auf eine konkrete Gefahr lagen zu keinem Zeitpunkt vor. Der Betrieb der Einrichtung konnte mittlerweile ...

