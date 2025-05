Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige wollen Fahrzeug entwenden und beschädigen dabei das Auto des Nachbarn

Neuss (ots)

Am Donnerstag (15.05.) bemerkte ein Neusser an der Straße "Am Stock" gegen 14:20 Uhr, dass sein Pkw, welcher um 14:05 Uhr abgestellt wurde, sich nicht mehr vor seiner Haustür befand. Als er sich auf die Suche machte, konnte er sein Auto vor dem Haus seines Nachbarn auffinden. Der Nachbar hatte bereits die Polizei informiert, da sein Fahrzeug beschädigt war.

Nach ersten Ermittlungen versuchten unbekannte Tatverdächtige das Auto des Neussers zu entwenden. Die Tatverdächtigen fuhren gegen eine Mülltonne, welche gegen den Pkw des Nachbarn stieß. Die Unbekannten verließen daraufhin das Fahrzeug, ohne es zu entwendet, und entfernten sich von der Unfallörtlichkeit.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen können und die versuchte Entwendung sowie den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

