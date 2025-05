Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mit über 1,2 Promille gegen Mauer gefahren

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr befuhr ein 42-Jähriger Skoda Fahrer die Straße Kühler Grund, als er vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einem Metallzaun und anschließend mit einer Betonmauer eines Grundstücks kollidierte. Aufgrund der Auslösung des Airbags des Fahrzeuges wurde das Notfallassistenzsystems aktiviert und löste bei der Leitstelle einen Einsatz aus. Nachdem die Beamten vor Ort eingetroffen waren, gab der Mann an, dass er einem angeblich entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen sei, was jedoch eher als Schutzbehauptung zu werten ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750EUR. Der Fahrer wurde glücklicherweise bei dem Unfall nicht verletzt. Der Skoda war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der 42-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

