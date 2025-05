Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 32-jähriger Mann nach Verfolgung festgenommen

Grevenbroich/ Rommerskirchen (ots)

Beamte der Polizeiwache Grevenbroich beabsichtigen, ein Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer gab Gas, flüchtete zunächst, verunfallte und wurde festgenommen.

Gegen 9:50 Uhr am Samstag (17.5.) wollten Polizeibeamte auf der Giller Straße in Grevenbroich ein Fahrzeug kontrollieren. Nachdem die Polizei den Fahrzeugführer durch Zeichen zum Halten aufgefordert hatte, gab dieser Gas und flüchtete zunächst vor den Beamten. Die daraufhin erfolgte Verfolgung verlief unter anderem über die Bergheimer Straße , durch die Orte Deelen, Oekhoven, Sinsteden, Vanikum bis hin nach Rommerskirchen. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrzeugführer missachtete während seiner Flucht mehrfach rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Einen Zusammenstoß gab es glücklicherweise nicht. In Oekhoven fuhr er über den Friedhof und beschädigte dabei mehrere Gräber.

Letztlich kam der Flüchtende an der Paul-Ehrlich- Straße zum Stehen, da sein Fahrzeug fahruntüchtig war. Er flüchtete zunächst weiter zu Fuß und konnte letztlich fussläufig in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich auch der mögliche Grund seiner Flucht heraus. Die Beamten fanden bei dem Rommerskirchener Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Er ist aufgrund von Delikten im Betäubungsmittelbereich bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der Festgenommene wurde zu einer Polizeiwache gebracht. Die Durchsuchung seiner Wohnanschrift wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet .

Verkehrskommissariat 1 sowie die Kriminalpolizei in Neuss werden die Ermittlungen übernehmen.

Die Verfolgung erfolgte unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers.

Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer die durch den Flüchtenden ebenfalls gefährdet wurden. Die Polizei nimmt die Hinweise unter der 02131 3000entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell