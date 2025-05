Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tanklaster entwendet

Rhein Erft Kreis, Rommerskirchen (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Veröffentlichung der Polizei im Rhein Erft Kreis:

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht von Mittwoch (14. Mai) auf Donnerstag (15. Mai) in Bergheim einen Tanklaster entwendet haben sollen. Der weiße Lkw weist am Führerhaus einen roten Schriftzug mit einer Flamme auf. Auf dem Tankaufbau ist eine weibliche Person von hinten abgebildet, die in einen Sonnenuntergang blickt. Daneben befindet sich ebenfalls ein roter Schriftzug mit einer Flamme.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Lkw zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 2.30 Uhr von einem Firmengelände an der Voltastraße entwendet worden sein. Polizisten fertigten eine Anzeige. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach der oder die Unbekannten zunächst in Richtung Rommerskirchen unterwegs waren und sich der Lastwagen möglicherweise gegen 2.30 Uhr in einem Gewerbegebiet im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße befand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell