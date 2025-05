Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte machen sich an Haustür zu schaffen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Doktor-Kottmann-Straße in Wevelinghoven wurden am Sonntag (18.05.), gegen 03:45 Uhr, durch dumpfe Geräusche aus dem Schlaf geweckt.

Die Grevenbroicher konnten die Umrisse zweier Personen beobachten, die sich augenscheinlich gerade an ihrer Haustür zu schaffen machten. Nachdem die Bewohner das Licht eingeschalten hatten, flüchteten die Unbekannten in Richtung Markstraße.

Es entstand kein Schaden an der Haustür.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell