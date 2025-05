Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Terrassentür in Kippstellung - Leichtes Spiel für Einbrecher

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

Über eine in Kippstellung stehende Terrassentür ist am späten Samstagabend (17.05.), gegen 22:30 Uhr, ein Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Geschwister-Scholl-Straße in Hochneukirch eingedrungen.

Die Bewohner der Erdgeschosswohnung erhielten einen Alarm auf ihr Mobiltelefon und konnten über eine Überwachungskamera beobachten, wie der Täter Schubladen im Wohnzimmer durchsuchte.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei war der fremde Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Ob der Eindringling auch etwas gestohlen hat, ist nun Teil der Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 20 bis 30 Jahren alt, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, Drei-Tage-Bart, grauer Kapuzenpullover, helle Kappe

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell