POL-NE: Unbekannter bricht in Wohnung und Keller ein

Kaarst (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag (17.05.), gegen 02:55 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße in Holzbüttgen eingebrochen.

Der Täter hebelte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchte anschließend verschiedene Räume nach Wertsachen. Als die Hausbewohnerin wach wurde und um Hilfe rief, flüchtete der Einbrecher mit mehreren Schmuckstücken in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkle Kleidung, dunkle Kappe

Zuvor war der mutmaßlich derselbe Täter schon über einen Lichtschacht in ein Kellerabteil des Hauses eingedrungen und hatte dort ebenfalls Schmuck erbeutet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

