Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Unfallbeteiligten

Grevenbroich (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am frühen Sonntagmorgen (18.05.) auf der Straße "In der Gasse" einen parkenden Wagen angefahren. Ohne anzuhalten entfernte sich das aus Richtung Wehler Straße kommende Fahrzeug anschließend in Fahrtrichtung Brunnenstraße.

Bei dem gesuchten Unfallfahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um ein weißes Wohnmobil der Marke Westfalia auf Basis eines Ford Transits handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

