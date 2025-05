Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 06.01.2025, "Ermittler suchen Zeugen nach Brand in Gewerbeobjekt" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5943457) berichteten wir von einem Brand in einem Gewerbeobjekt in der Bockholtstraße in Neuss.

Eine suche nach den Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos.

Daher bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Unterstützung und veröffentlichen dazu Fotos, auf denen die mutmaßlichen Täter zu erkennen sein könnten. Diese sind unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/169203 im Fahndungsportal der Polizei NRW solange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell