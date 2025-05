Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizisten erbeuten hohen Bargeldbetrag

Kaarst (ots)

Ein falscher Polizist hat am späten Donnerstagabend (22.05.) in der Wohnung eines 87 Jahre alten Mannes an der Eichendorffstraße im Kaarster Westen einen sechsstelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Chronologie:

20:00 Uhr

Der Senior erhält einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Der Mann am anderen Ende der Leitung gibt an, von der Kripo zu sein und gesicherte Erkenntnisse über einen bevorstehenden Einbruch bei ihm zu haben. Sein Geld sei in Gefahr, so der falsche Kripobeamte.

22:00 Uhr

Das Telefon bei dem Senior klingelt erneut. Diesmal gibt der Anrufer vor, Staatsanwalt zu sein. Der Mann kündigt an, dass gleich ein Polizist vorbeikommen würde, um das Geld in Sicherheit zu bringen. Damit die Geldübergabe nicht an einen Unberechtigten erfolgt, vereinbart er mit dem Kaarster zur Sicherheit sogar ein Kennwort.

23:00 Uhr

Der Abholer kommt zur Wohnung an der Eichendorffstraße. Als der Senior das Geld nicht herausgeben will, schnappt sich der Unbekannte die auf dem Küchentisch liegende schwarze Geldtasche mit der Aufschrift "Deutsche Bank" und läuft davon.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 190 bis 195 Zentimeter groß, schlanke Statur, schwarzes volles Haar, hochdeutsche Sprache

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät:

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren Vermögensverhältnissen! - Beenden Sie das Gespräch sofort! - Informieren Sie danach umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110! - Merken Sie sich: Die Polizei holt keine Wertsachen Ihnen zu Hause ab, um sie vor einem Einbruch oder Diebstahl zu schützen. Das tun wir NIEMALS!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell