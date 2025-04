POL-OLD: +++ Neuer Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - Amtseinführung von Polizeidirektor Hendrik Vieth +++

Polizeidirektion Oldenburg

Am heutigen Vormittag, dem 23. April 2025, führte Polizeipräsident Andreas Sagehorn den bisherigen Leiter des Dezernates 11 der Polizeidirektion Oldenburg, Polizeidirektor Hendrik Vieth, offiziell in sein Amt als neuer Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ein. Vieth tritt damit die Nachfolge von Jörn Kreikebaum an, der nach über vier Jahrzehnten im Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Die Veranstaltung fand im Beisein zahlreicher Kolleginnen und Kollegen, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie der Familie Vieth statt. In seiner Begrüßungsrede würdigte Polizeipräsident Andreas Sagehorn die langjährige und engagierte Arbeit seines Vorgängers und blickte zugleich optimistisch in die Zukunft.

"Mit Hendrik Vieth übernimmt ein Kapitän aus der Region das Ruder - mit sicherer Hand, ruhigem Kurs und einem starken Team an seiner Seite", so der Polizeipräsident. Vieth, gebürtig aus Oldenburg und verwurzelt in Hatten-Sandkrug, bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen innerhalb der niedersächsischen Polizei mit.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit rund 400 Beschäftigten ist für die Sicherheit von über 320.000 Menschen zuständig. Vieth übernimmt eine der größten Inspektionen der Polizeidirektion Oldenburg - in einer Region, die trotz bestehender Herausforderungen zu den sichersten in Niedersachsen zählt.

