Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Sicherer Rücknahmetransport von deutschen Nuklearabfällen über Nordenham +++ Polizei meldet störungsfreien Verlauf und friedliche Proteste +++

Oldenburg/Nordenham (ots)

Die Polizeidirektion Oldenburg zieht für ihren Verantwortungsbereich anlässlich der Sicherung des Rücknahmetransportes von sieben Behältern mit radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufbereitungsanlage im britischen Sellafield eine positive Bilanz. "Die Einfahrt und das Anlegemanöver des Schiffes aber auch das Verladen der Behälter und der anschließende Bahntransport verliefen störungsfrei", erklärte Polizeivizepräsident Arne Schmidt, der den Gesamteinsatz im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei Niedersachsen leitete. "Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen mehrtägigen Einsatz mit großer Umsicht, Professionalität und hoher Einsatzbereitschaft begleitet haben." Die Polizeidirektion Oldenburg war für das Land Niedersachsen mit der Sicherung des Transports in Niedersachsen und Bremen verantwortlich. Die Maßnahmen umfassten unter anderem die Begleitung des Transportschiffes ab der 12-Seemeilengrenze bis zur Einfahrt des Schiffes in den Hafen Nordenham sowie die Sicherung des anschließenden Zugtransports über Bremen bis zur Landesgrenze Hessen. Über den gesamten Einsatzzeitraum waren in Niedersachsen und Bremen mehrere Hundert Polizeikräfte im Einsatz. Vom 1. bis 3. April fanden mehrere angemeldete versammlungs-rechtliche Aktionen mit Bezug zum Nukleartransport statt - in Nordenham, Bremen und Göttingen. Die Proteste verliefen allesamt friedlich, die Anzahl der Teilnehmenden bewegte sich im ein- bis in den unteren zweistelligen Bereich. Im Zusammenhang mit den eingerichteten Flugverbotszonen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem im Bereich Stadland trotz eines geltenden Flugverbots eine Drohne gesichtet und der Luftfahrzeugführer identifiziert wurde. Die Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz dauern an.

Weitere Informationen zum Einsatz in Niedersachsen sind in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Oldenburg vom 31.03.2025 abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/6002954

Die Direktion Bundesbereitschaftspolizei war mit der Einsatzführung für den Aufgabenbereich der Bundespolizei beauftragt und hat zum Einsatzende eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der der gesamte Polizeieinsatz dargestellt und Bilanz gezogen wird: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/80213/6005615

