Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der BAB A42

Bottrop (ots)

Am Freitag den 13.12.2024 ist es gegen 17:15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Durch einen Schlagsensor eines Fahrzeugs wurde der Unfall auf der BAB A42 Fahrtrichtung Duisburg in Höhe Kilometer 26,0 per eCall gemeldet. Bei einem sogenannten eCall wird eine automatische Meldung mit den genauen Koordinaten des Unfalls an die Leitstelle übermittelt. Häufig fehlen für die Feuerwehr weitere Informationen zur Personenzahl und zum Unfallgeschehen. Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurden sowohl Kräfte zur technischen Hilfe als auch Kräfte für den Rettungsdienst alarmiert.

Vor Ort wurden drei verletzte Personen durch einen Notarzt gesichtet und anschließend in die Bottroper Krankenhäuser transportiert. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Außerdem wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Nach ca. 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden. Ly

