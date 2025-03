Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta tritt in den Ruhestand +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn würdigt die herausragende Arbeit von Leitendem Kriminaldirektor Jörn Kreikebaum +++

Cloppenburg (ots)

Nach 45 Jahren im Dienst der niedersächsischen Landespolizei endet heute die polizeiliche Laufbahn für den Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum. Er wurde persönlich vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, in den Ruhestand verabschiedet.

"Ich bin Jörn Kreikebaum dankbar, dass er mit seinem herausragenden Engagement und seiner langjährigen Erfahrung stets die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Region im Blick behalten hat. Mit seiner Fachkompetenz und seiner menschlichen Art war er über viele Jahre hinweg ein verlässlicher und geschätzter Ansprechpartner in allen polizeilichen Belangen", so Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

"Mit Jörn Kreikebaum verabschieden wir einen aufrichtigen und engagierten Inspektionsleiter in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Wort hatte Gewicht, sein Rat war stets geschätzt. Durch seine Gradlinigkeit, sein Einfühlungsvermögen und seinen vertrauensvollen Führungsstil war er sowohl innerhalb der Polizeiinspektion als auch darüber hinaus eine angesehene und respektierte Persönlichkeit", so Sagehorn weiter.

Abschließend wünschte er Jörn Kreikebaum für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute sowie viel Zeit, um sich seinen Leidenschaften - der Pflege seines sanierten Resthofs, dem Wandern und seiner Begeisterung für Oldtimer - zu widmen.

Jörn Kreikebaum begann seine berufliche Laufbahn bei der Polizei Niedersachsen im Jahr 1980. In den darauffolgenden Jahren wurde er in verschiedenen Bereichen der Polizei, unter anderem im Hundertschaftsdienst, eingesetzt, bis er im Jahr 2003 mit dem Studium an der Hochschule der Polizei in Hiltrup begann. Im Anschluss versah er seinen Dienst u.a. als Leiter der Polizeikommissariate Wittmund und Bad Zwischenahn sowie als Dezernatsleiter in der Polizeidirektion Oldenburg. Im Jahr 2018 wurde ihm die Leitung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland übertragen, wo er zuvor als Leiter Einsatz tätig war. Am 01.06.2020 übernahm er die Verantwortung für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, die er bis heute innehatte.

Sein Nachfolger, Hendrik Vieth, steht bereits in den Startlöchern und wird zukünftig die Verantwortung für die Polizeiinspektion sowie die Bürgerinnen und Bürger in der Region übernehmen.

