Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Kontrolltag der Regionalen Kontrollgruppe "Kriminalitätsbekämpfung" in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta +++

Oldenburg/Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag führten Beamtinnen und Beamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg gemeinsam mit den Hauptzollämtern Osnabrück und Oldenburg Schwerpunktkontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung auf der BAB 1, BAB 29 und den Bundesstraßen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta durch. Die 22 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll kontrollierten in den Nachmittags- und Abendstunden insgesamt 112 Fahrzeuge und 162 Personen. Dabei wurden 13 Straf- und 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen drei Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Sechs Fahrzeuge waren ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs. Bei vier Fahrzeugen stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wurde.

Bei der Überprüfung eines PKW in der Gemeinde Emstek konnte bei dem 48-jährigen Fahrer aus Emden eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bei einem 44-jährigen Autofahrer konnten die Beamten während der Kontrolle auf der Autobahn 1 ebenfalls deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Einen Vortest lehnte der Mann ab. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellte sich heraus, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

In Visbek wurde bei der Kontrolle eines PKW festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest auf Kokain verlief positiv. Bei dem 52-jährigen Fahrer eines Transporters wurde bei einer Kontrolle auf der A29 eine Beeinflussung durch Amphetamin festgestellt. In beiden Fällen erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Zoll von drei Insassen eines Fahrzeugs auf der A1 konnten ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Insassen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell