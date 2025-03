Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Führungswechsel beim Autobahn-Polizeikommissariat Oldenburg +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn überträgt die Leitung an Polizeihauptkommissarin Andrea Wächter +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Das Autobahn-Polizeikommissariat Oldenburg hat eine neue Leiterin: Polizeihauptkommissarin Andrea Wächter wurde am heutigen Donnerstag (13.03.2025) durch den Polizeipräsidenten Andreas Sagehorn feierlich in ihr neues Amt eingeführt. Zu den ersten Gratulanten in den Räumlichkeiten der Autobahnpolizei in Rastede zählten der Bürgermeister Lars Krause und der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Thomas Weber.

Die 41-jährige Andrea Wächter hat zuletzt beim Autobahnpolizeikommissariat in Ahlhorn gearbeitet, bevor sie im Januar dieses Jahres ihren neuen Dienstposten in Rastede übernahm. Hier löste sie Polizeihauptkommissarin Lena Löning ab, die das Kommissariat zuvor für ein Jahr leitete und nun ihren Dienst beim Polizeikommissariat Vechta versieht.

"Andrea Wächter bringt umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Teams mit und weiß, wie wichtig es ist, Mitarbeitende zu fördern und zu unterstützen. Angesichts des steigenden Verkehrsaufkommens und den damit verbundenen Herausforderungen ist eine verantwortungsbewusste und engagierte Leitung entscheidend. Ich bin überzeugt, dass sie diese Aufgabe mit Weitsicht und Fingerspitzengefühl meistern wird", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

In ihren 15 Jahren bei der Bereitschaftspolizei sammelte Andrea Wächter als Gruppenführerin und später als Zugführerin wertvolle Führungserfahrung. Sie leitete Einsatzzüge in besonders komplexen und herausfordernden Situationen, darunter Großveranstaltungen, Demonstrationen und Einsätze bei Großschadenslagen. Nach ihrer Zeit bei der Bereitschaftspolizei war Andrea Wächter für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Polizeidirektion Oldenburg zuständig und kehrt nun wieder in den operativen Bereich zurück.

Das Autobahn-Polizeikommissariat Oldenburg betreut einen wichtigen Abschnitt der Autobahnen A28, A29 und A293. Die Hauptunfallursachen in diesem Bereich sind seit Jahren unverändert: Zu hohe Geschwindigkeit und zu geringer Abstand. "Unsere Aufgabe ist es, durch gezielte Kontrollen und damit einhergehende präventive Maßnahmen diesen Unfallursachen entgegenzuwirken und die Sicherheit auf den Autobahnen zu erhöhen", erklärte Andrea Wächter.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auch die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern sein. Die Netzwerkarbeit mit der Autobahnmeisterei, dem Zoll, der Kommune und Gemeinde sowie mit Hilfsorganisationen wie dem DRK spielt eine zentrale Rolle, um reibungslose Abläufe und schnelle Hilfe im Ernstfall zu gewährleisten.

"Ich freue mich auf die Möglichkeit, die bewährte Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiter auszubauen. Nur gemeinsam können wir den zunehmenden Herausforderungen im Verkehrsgeschehen begegnen und für mehr Sicherheit sorgen", betonte Andrea Wächter.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell