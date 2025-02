Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Thomas Weber bleibt Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland +++ Polizeidirektor erhält Urkunde zur Dienstpostenübertragung +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Jetzt ist es offiziell: Thomas Weber bleibt Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland. Nachdem der Polizeidirektor diese Funktion rund ein Jahr lang bereits kommissarisch ausgefüllt hatte, ist das mittlerweile eingeleitete Auswahlverfahren durch das Ministerium für Inneres und Sport abgeschlossen. Thomas Weber erhielt am heutigen Freitag (14.02.25) aus den Händen von Polizeipräsident Andreas Sagehorn seine Dienstpostenübertragung.

Der 57-jährige Weber hatte im März vergangenen Jahres die Abwesenheitsvertretung des damaligen Inspektionsleiters Arne Schmidt angetreten, welcher zum nds. Innenministerium abgeordnet worden war. Da der Ltd. Kriminaldirektor Schmidt in der Zwischenzeit den Posten des Polizeivizepräsidenten bei der Polizeidirektion Oldenburg übernommen hat, war eine neue dauerhafte Besetzung der Inspektionsleitung am Friedhofsweg in Oldenburg notwendig geworden.

Vor seinem Wechsel zur Polizeiinspektion war der in Oldenburg wohnhafte Thomas Weber seit 2018 Leiter der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) in Oldenburg gewesen. Die ZKI hat die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und besonderer Fälle der Schwerstkriminalität wie Erpressung, Drogenhandel und Wirtschaftskriminalität zur Aufgabe. Zuvor hatte Weber auch in der Inspektion am Friedhofsweg als langjähriger Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) bereits eine Führungsfunktion bekleidet.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell