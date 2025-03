POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe überprüft Güterverkehr auf der A1 bei Wildeshausen +++ Mängel bei Reifen und Bremsanlagen festgestellt +++

Oldenburg/Ammerland (ots) - Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüfte am Donnerstag, 20. Februar 2025, in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr auf dem Autohof Moorbung unmittelbar an der Anschlussstelle Westerstede-West (Landkreis Ammerland, Autobahn 28) insgesamt 50 Fahrzeuge. An der ...

mehr