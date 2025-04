Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Schusswaffeneinsatz mit Todesfolge in der Oldenburger Innenstadt +++ Statement des Polizeipräsidenten Andreas Sagehorn +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag (20. April 2025) ist es in der Oldenburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Polizeibeamter von seiner Schusswaffe Gebrauch machte. Ein 21-jähriger Mann aus Oldenburg wurde dabei mehrfach getroffen und erlag schließlich in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. In Zusammenhang mit der Schussabgabe ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, welches von der Staatsanwaltschaft Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch geführt wird.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6016458

Andreas Sagehorn, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, äußert sich wie folgt: "Dieser Einsatz und die Tatsache, dass ein junger Mensch ums Leben gekommen ist, machen mich sehr betroffen. Meine Anteilnahme gilt den Angehörigen und Freunden, die um den Verstorbenen trauern. Nicht nur sie, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich Antworten auf die noch ungeklärten Fragen. Das ist emotional verständlich, jedoch müssen zunächst - nach den Prinzipien eines funktionierenden Rechtsstaates - die Hintergründe dieses tragischen Ereignisses lückenlos aufgearbeitet werden. Hierbei habe ich vollstes Vertrauen in die Staatsanwaltschaft Oldenburg, die in ihrer Ermittlungsarbeit vollumfänglich von der Polizei unterstützt wird. So werden beispielsweise zur Aufklärung des Sachverhalts Zeugenbefragungen vorgenommen und sämtliche Spuren ausgewertet.

Öffentlich wird sich die Polizei nicht zum laufenden Verfahren äußern, um die sorgfältige und professionelle Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden."

Bis zum Abschluss der Ermittlungen sind Presseanfragen an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg zu richten.

