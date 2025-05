Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 31.05.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mehrere Fälle von Fahrraddiebstählen

Bei der Polizei Aurich wurden mehrere Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. In dem ersten Fall wurde in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag an der Esenser Straße ein schwarzes Kinderfahrrad von unbekannten Tätern entwendet. Am Donnerstag wurde zwischen 16:00 und 18:00 Uhr am Rahester Postweg, Bereich Kukelorum, ein grünblaues E-Bike entwendet und bereits am vergangenen Wochenende wurde von der Terrasse eines Wohnhauses am Sandhorster Loog ein schwarzes Damenfahrrad entwendet. In allen Fällen bittet die Polizei Zeugen, eventuelle Beobachtungen unter 04941-606215 mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher entfernte sich

Im Zeitraum von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Freitag, 13:00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Rudolf-Eucken-Allee geparkter, weißer VW Up! augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Aurich - Weiterer Fall von Unfallflucht

Zu einem weiteren unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es bereits am vergangenen Dienstag, in der Zeit von 09:00 bis 14:30 Uhr, in der Wallinghausener Straße, auf dem Parkplatz der Ubbo-Emmius-Klinik. Hier wurde ein schwarzer Mini One hinten an der Beifahrerseite beschädigt. Auch in diesem Fall hat sich der Unfallverursacher nicht um die Schadensregulierung bemüht. Die Polizei erbitte Hinweise unter 04941-606215.

Altkreis Norden

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Unfallzeugen gesucht

Am Freitagvormittag kam es in Carolinensiel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 58jähriger Fahrer eines VW Bullis aus Emden befuhr gegen 11.15 Uhr die Gerhard-Tjarks-Straße aus Harlesiel kommend in Richtung Bahnhofstraße. Hier geriet ein entgegenkommender Fahrer mit seinem Wohnmobil aus ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Bulli-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Seitenspiegel. Der Fahrer des Wohnmobils entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04461-9110, in Verbindung zu setzen.

