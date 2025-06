Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zeugen gesucht

Aurich - Mann verletzt

Wiesmoor - Taschendiebstahl

Norden - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Norderney - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend auf Norderney ereignet hat. Gegen 20 Uhr kam es nach bisherigem Erkenntnisstand auf einer Hundewiese am Südwesthörn zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Paar und einer Jugendlichen. Das Paar soll die Jugendliche verbal und körperlich angegangen haben. Es hatte einen freilaufenden kleinen Hund mit weißgelocktem Fell. Eine weitere Hundehalterin dürfte den Vorfall beobachtet haben, ist aber nicht näher bekannt. Sie hatte einen braunen Hund bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04932 92980.

Aurich - Mann verletzt

In einer Diskothek in Aurich kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Körperverletzung. Gegen 3.30 Uhr wurde ein 37-Jähriger in einem Tanzlokal in der Großen Mühlenwallstraße von einer unbekannten männlichen Person auf den Hinterkopf geschlagen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Taschendiebstahl

Eine 59-Jährige ist am Montag in einem Geschäft in Wiesmoor Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau hielt sich gegen 11.15 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft an der Hauptstraße auf und wurde von einer unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. Später stellte die 59-Jährige fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche fehlte. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 04944 914050 zu melden.

Norden - Pedelec gestohlen

Vor einer Gaststätte im Warfenweg in Norden wurde am Sonntag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten zwischen 19.45 Uhr und 21.30 Uhr vor dem Lokal ein hochwertiges schwarzes Damenrad von KTM. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell