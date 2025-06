Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norderney - Einbrüche in Gewerbeobjekte

Auf Norderney kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen zu einer Vielzahl von Einbrüchen in Gewerbeobjekte. Insgesamt sechs Taten ereigneten sich in der Nacht auf Sonntag, mindestens sechs weitere in der Nacht zu Montag. Betroffen sind unter anderem ein Hotel, ein Restaurant, Arztpraxen und ein Pflegedienst. Die Örtlichkeiten befinden sich etwa in der Jann-Berghaus-Straße, Benekestraße, Luisenstraße und Luciusstraße. In einigen Fällen haben die Täter Bargeld aus Büroräumen gestohlen. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Taten zusammenhängen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und diverse Spuren gesichert. Zeugen, die Samstag- und Sonntagnacht im Stadtgebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04932 92980 zu melden.

Großefehn - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag in Großefehn einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 65 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Auricher Landstraße in Fahrtrichtung Hesel und kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen angrenzenden Graben. Verletzt wurde der Mann nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Autofahrer jedoch einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille fest. Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Dornum ist am Sonntag ein Autofahrer verletzt worden. Ein 89-Jähriger fuhr gegen 11.30 Uhr mit einem Mercedes auf der Straße Oll Deep aus Richtung Dornumersiel in Fahrtrichtung Dornum und wollte nach links in die Seefahrerstraße abbiegen. Ein 44-jähriger Transporter-Fahrer hinter ihm erkannte offenbar zu spät, dass der 89-Jährige abbremste, und fuhr auf. Der Mercedes wurde durch den Aufprall gegen ein Verkehrsschild und einen Zaun gestoßen. Der 89-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

