Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Hoher Schaden nach Dieseldiebstahl- Hinweise erbeten (23./24.10.2024)

Deißlingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 22.30 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Gelände einer Firma in der Belchenstraße aus sechs abgestellten Fahrzeugen eine nicht bekannte Menge Dieselkraftstoff abgepumpt und schließlich geklaut. Allein an den tankanlagen der zumeist abgemeldeten Fahrzeuge entstand nach aktuellem Stand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Für den Abtransport des abgepumpten Diesels müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet haben. Hinweise zu dem Dieseldiebstahl nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell