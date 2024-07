POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Samstag (13.07.2024) im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen in der Von-Richthofen-Straße (20er Hausnummernbereich) geparkten schwarzen Golf. Der oder die Täter beschädigten den VW an der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen ...

