Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K 5705

Schwarzwald Baar Kreis) Motorrad angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (23.10.2024)

Bad Dürrheim - K 5705 (ots)

Auf der Kreisstraße 5705 auf Höhe Bad Dürrheims bei der Auffahrt zur Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 16-jährige Kawasaki-Fahrerin wendete kurz vor der Zufahrt zur alten B 27 ihre Maschine um eine Verkehrsinsel herum. Ein hinter ihr fahrender unbekannter BMW-Fahrer stieß dabei mit ihrem Hinterreifen zusammen, was das Motorrad zum Umfallen brachte. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Dürrheim bittet unter der Nummer 07726 / 939480 um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell