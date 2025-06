Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Romance-Scam

Lütetsburg - Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Norden - Auto beschädigt

Krummhörn - Traktor beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Romance-Scam

Eine Frau aus Aurich ist um ihr Geld betrogen worden. Die 59-Jährige lernte im Internet über ein soziales Netzwerk einen vermeintlichen Traummann kennen. Nachdem der Unbekannte das Vertrauen der Frau erlangte, täuschte er eine Notlage vor und bat um Geld. Im Glauben, dem Mann zu helfen, überwies die Frau insgesamt 10.000 Euro. Die Polizei rät diesbezüglich:

- Seien Sie bei jeder unbekannten Kontaktaufnahme im Internet grundsätzlich misstrauisch - Achten Sie auf Ungereimtheiten und Widersprüche - Lassen Sie sich von fadenscheinigen Erklärungen und Ausreden nicht blenden - Seien Sie zurückhaltend mit der Weitergabe persönliche Daten wie Anschrift und Geburtsdatum - Gehen Sie keine finanziellen Transaktionen ein - Lassen Sie sich nicht unter (emotionalen) Druck setzen - Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, informieren Sie die Polizei und erstatten Sie eine Strafanzeige

Lütetsburg - Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am vergangenen Donnerstag in Lütetsburg ereignet hat. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein derzeit unbekannter Radfahrer gegen 20.40 Uhr in der Straße 2.Moorriege in das angrenzende Waldstück. Kurze Zeit später kam der Mann lediglich mit einem T-Shirt bekleidet zurück und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nach Ansprache durch einen 19-Jährigen flüchtete der Mann zurück in den Wald. Er wird wie folgt beschrieben:

- etwa 35 bis 40 Jahre alt - geschätzt 1,75 Meter groß - brauner Bart - Brille - dunkles T-Shirt - dunkelblaue Jeans - schwarzes Basecap - Herrenrad

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei zu melden.

Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet im Rahmen von Ermittlungen zu einem Eigentumsdelikt in Südbrookmerland um Hinweise. Im Ritzweg verschafften sich am Montag gegen 15 Uhr eine Frau und ein Mann, vermutlich in Begleitung weiterer Personen, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Wertsachen. Sie wurden bei der Tat gestört und flüchteten fußläufig. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 bis 40 Jahre alt - schwarze Haare, unter einer Kopfbedeckung - komplett in weiß gekleidet - deutliche Bauchwölbung

Möglicherweise gibt es Zeugen, denen die Personengruppe im Bereich Ritzweg oder Umgebung aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Zwischen Montag und Dienstag wurde in Norden ein Auto beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten auf einem Parkplatz in der Straße Rosenthallohne die Beifahrertür eines orangefarbenen Opel. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Krummhörn - Traktor beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Krummhörn mehrere Baustellenfahrzeuge. Unter anderem wurden der Hydraulikschlauch eines Traktors und die Kabel eines Baggers zerstört. Die Fahrzeuge gehörten zu einer Baustelle in der Manningastraße. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstag und diesem Montag. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter 04923 805710.

