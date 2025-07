Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken mit Baumstamm kollidiert

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Betrunken mit Baumstamm kollidiert Über zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am frühen Donnerstagmorgen nach einem Unfall bei Aglasterhausen an. Gegen 0:45 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Ford auf der Neckarkatzenbacher Straße unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Ford mit einem Baumstamm. Der Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2,3 Promille anzeigte, musste der Ford-Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

