LPI-GTH: Drogentest positiv

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es in Ruhla zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 76-Jähriger wollte mit seinem KIA von der Geschwister-Scholl-Straße aus nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und übersah offenbar einen Opel einer 58-Jährigen. Diese befand sich auf der Vorfahrtsstraße. Es kam zur Kollision, der KIA fuhr weiter und stieß gegen eine Hauswand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, beide ...

