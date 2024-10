Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Hauswand gefahren

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Ruhla zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 76-Jähriger wollte mit seinem KIA von der Geschwister-Scholl-Straße aus nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und übersah offenbar einen Opel einer 58-Jährigen. Diese befand sich auf der Vorfahrtsstraße. Es kam zur Kollision, der KIA fuhr weiter und stieß gegen eine Hauswand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An der Hausfassade entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Während der Bergung und Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen. (ah)

