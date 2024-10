LPI-GTH: Drogentest positiv

Arnstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle in der Lessingstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Amphetamin sowie Methamphetamin. Zusätzlich führte der Mann illegale ausländische "Böller" mit. Diese wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde ...

