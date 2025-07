POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brandgeschehen

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Sontheim: Küchenbrand in Betreutem Wohnen - Zwei Verletzte In Heilbronn-Sontheim kam es am Dienstagnachmittag in der Zwirnereistraße zu einem Brandeinsatz in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen. Eine 79-Jährige bereitete gegen 14:30 Uhr Essen zu, als plötzlich das Öl in der Pfanne Feuer fing und starker Rauch entstand. Ihr ...

mehr