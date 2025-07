Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Geld gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Geld aus Handtasche gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Am Sonntagabend sollen drei Unbekannte im Bad Mergentheimer Schlosspark einer Frau Bargeld aus der Handtasche gestohlen haben. Gegen 20 Uhr war die Ende 50-Jährige im Bereich der Pappelallee in der Nähe des Denkmals zu Fuß unterwegs, als sie von drei bisher Unbekannten angegriffen worden sein soll. Als die Frau hierbei zu Boden fiel, sollen die Täter den Geldbeutel aus deren Handtasche entnommen und das darin befindliche Bargeld an sich genommen haben. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung und ließen Handtasche sowie den geleerten Geldbeutel zurück. Nach dem Angriff soll die Dame durch das Areal des Schlosses geirrt sein, bevor sie nach Hause ging. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: - Männlich - Dunkle/schwarze Haare - Leicht dunkler Teint - Einer hatte einen langen Bart, dieser hatte einen etwas helleren Teint als die anderen Männer Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Wer hat die drei Angreifer oder die Tat beobachtet? Wem ist die Ende 50-Jährige rund um die Tatzeit im Schlosspark/ im Bereich des Schloss aufgefallen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim.

