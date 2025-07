Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Körperverletzung auf Volksfest

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Tauberbischofsheim. Gegen 21:30 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW auf der Straße "Zur Steige" in Richtung Bundesstraße 290. Kurz vor Distelhausen kam ihr im Kurvenbereich ein Fahrzeug entgegen, welches die Kurve derart schnitt, dass die VW-Lenkerin nach rechts ausweichen musste und mit der Schutzplanke kollidierte. Der unbekannte entgegenkommende Fahrzeuglenker fuhr nach dem Unfall weiter, ohne anzuhalten. Die Verunfallte konnte anschließend noch bis an ihre Wohnanschrift fahren und ihren stark demolierten Pkw abstellen. Die Frau blieb unverletzt. Der entgegenkommende Pkw konnte lediglich als "dunkler Kombi" beschrieben werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Bad Mergentheim: Streit auf Volksfest eskaliert - Zeugen gesucht

Nachdem ein 16-Jähriger und sein 18 Jahre alter Begleiter am Freitagabend auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim mit einem 37-jährigen Standbetreiber in Streit gerieten, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Kurz vor 19 Uhr kam es zwischen den jungen Männern und dem Schausteller aus unbekannter Ursache zu einem Streit vor dessen Fahrgeschäft. Im weiteren Verlauf soll der 16-jährige Tatverdächtige den 37-Jährigen geschlagen haben. Außerdem soll einer der beiden mit einem Messer hantiert haben. Anschließend flüchteten sie in Richtung Igersheimer Straße, konnten aber wenig später ermittlet werden. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizei Bad Mergentheim zu melden.

