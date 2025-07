Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfall und Einbruch in Freibad

Heilbronn (ots)

Neudenau: Drei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall Am Montagvormittag kam es in Neudenau an der Einmündung der Brückenstraße in die Züttlinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 43-jährige Nissan-Fahrerin bog gegen 11:30 Uhr von der Brückenstraße nach links in Richtung Neudenau ab und übersah dabei offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW. Durch die Kollision wurden die Fahrerin des Nissans sowie der 27-jähriger Fahrer und eine 21-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten suchten selbstständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach: Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht Zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zum Gelände des Freibads in Untergruppenbach. Die Täter warfen ein Fenster eines im Umbau befindlichen Gebäudes mit einem Stein ein und gelangten so ins Innere. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um das Freibad gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

