POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle bei Starkregen, Fahrzeugkontrollen, Einbrüche, Verkehrsunfälle, Angriff auf Sicherheitsdienst und Polizei

A6/A81: Mehrere Unfälle bei Starkregen

Am Wochenende kam es auf den Bundesautobahnen 81 und 6 zu mehreren Verkehrsunfällen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen. Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr, verlor ein 21-jähriger BMW-Fahrer an der Auffahrt zur A6 bei Kupferzell in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen einen Sattelauflieger, dann gegen die Schutzplanke. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Am Samstag, gegen 14 Uhr, geriet auf der A81 bei Weinsberg ein 61-jähriger Daimler-Fahrer ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Hierdurch entstanden Schäden von insgesamt etwa 11.000 Euro Am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, verlor ein 20-Jähriger bei Abstatt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hier wird der Schaden auf 2.000 Euro geschätzt Am Montagmorgen, gegen 4:20 Uhr, kam ein 42-jähriger Mercedesfahrer ebenfalls durch Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Bei allen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden und es wurde niemand verletzt.

Heilbronn: Großkontrollen beim Tuningtreffen "Carmeet XXL" - Mehrere Fahrzeuge stillgelegt

Am Sonntagnachmittag führte der Verkehrsdienst Weinsberg, zusammen mit weiteren Beamtinnen und Beamten der Polizeipräsidien Einsatz, Aalen und Ludwigsburg, im gesamten Stadtgebiet von Heilbronn gezielte Kontrollen im Zusammenhang mit dem Tuningevent "Carmeet XXL" durch. Kontrollstellen befanden sich unter anderem in der Neckartalstraße, Im Haselter sowie in der Austraße, wo auch ein Sachverständiger einer Kfz-Prüfstelle vor Ort war. Insgesamt wurden 85 Fahrzeuge überprüft. In sechs Fällen wurde das Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen mangelnder Verkehrssicherheit sowie in acht aufgrund unzulässiger Veränderungen am Fahrzeug im Bereich der Abgas- oder Geräuschentwicklung festgestellt. Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass sie ihre Fahrt nicht fortsetzen durften. Weitere elf Verkehrsteilnehmer müssen mit ihren Fahrzeugen bei einem Gutachter vorstellig werden. Zusätzlich wurden im Zuge der Kontrollmaßnahmen Verstöße wie Rotlichtmissachtungen, technische Überladung, unerlaubte Anhängelast, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie fehlenden Versicherungsschutz festgestellt und geahndet.

Heilbronn: Schwerpunktkontrollen gegen Raser und Poser im Innenstadtbereich und dem Wohngebiet "Wohlgelegen"

Am Freitag führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heilbronn zwischen 16 Uhr und 23 Uhr gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf sogenanntes Posing und Rasen im Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten unter anderem zwei Verstöße wegen unnötiger Lärmverursachung, zwei Handyverstöße, einen Gurtverstoß sowie einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz fest. Ein Fahrzeug wies einen defekten und dadurch deutlich zu lauten Auspuff auf. Des Weiteren wurden das Wohngebiet "Wohlgelegen" und das ehemalige Gelände der Bundesgartenschau intensiv bestreift. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auch auf der konsequenten Ahndung von Parkverstößen.

A6/Erlenbach: Unfall unter Alkohol - Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Freitag kam es auf der Autobahn 6 bei Erlenbach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 13:50 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg und stieß nach einem riskanten Fahrmanöver sowohl mit einem Sattelzug als auch mit einem Mercedes zusammen, bevor er in die Betonschutzwand prallte. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, fuhr mit unzulässigen Kennzeichen sowie ohne Versicherungsschutz. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Jugendliche stürzen mit Roller bei nasser Fahrbahn

In Heilbronn kam es am späten Sonntagabend auf der Landesstraße 1106 zwischen Klingenberg und Böckingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Rollerfahrerin verlor gegen 23:40 Uhr auf nasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad. Hierdurch stürzte sie gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Sozius. Beide Jugendlichen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Eppingen: Angriffe auf Sicherheitsdienst und Polizei bei Altstadtfest

Beim Altstadtfest in Eppingen griff am frühen Sonntagmorgen, gegen 2:45 Uhr, in der Altstadtstraße an einem Essenstand ein alkoholisierter 22-Jähriger Security-Mitarbeiter an. Der Mann pöbelte zunächst Passanten an und wurde nach Ansprache durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes handgreiflich. Auch die hinzugerufene Polizeistreife wurde von ihm getreten, bespuckt und beleidigt. Hierdurch verletzte er zwei Beamte leicht. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Kirchardt-Berwangen: Einbruch in Wohnhaus während Bewohnerin schlief

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Forststraße in Kirchardt-Berwangen ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume, obwohl die Bewohnerin im Schlafzimmer schlief. Nach ersten Erkenntnisse entwendeten die Täter Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von drei Tätern ausgegangen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen rund um die Forststraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Bar am Marktplatz - Rum, Zigarren und Trinkgeld gestohlen

Am Sonntagmorgen, zwischen 1:30 Uhr und 11:30 Uhr, wurde in eine Bar am Marktplatz in Heilbronn eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich zunächst über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt, durchsuchte das Lokal und aß währenddessen Snacks. Entwendet wurden Zigarren, mehrere Flaschen Rum, die Trinkgeldkasse sowie eine rote Umhängetasche mit Bargeld, Ausweisen und einem Fahrzeugschlüssel. Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag rund um den Marktplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Leingarten: Einbruch in Firmengebäude - Werkzeug entwendet

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 7:30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Daimlerstraße in Leingarten. Der Täter schlug ein Toilettenfenster mit einem Holzstück ein, durchsuchte die Räume und entwendete unter anderem Bohrhämmer, eine Handkreissäge, eine Flex sowie einen Akkuschrauber aus einem Lkw auf dem Hof. Zeugen, die in diesem Zeitraum rund um die Daimlerstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Lehrensteinsfeld: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Am vergangenen Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Landesstraße 1102 bei Lehrensteinsfeld eine Kurvenleittafel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Vermutlich kam das Fahrzeug zwischen Mitternacht und 10:10 Uhr am Vormittag aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab. Der Rohrpfosten wurde samt Betonsockel herausgerissen. Ein am Unfallort gefundenes Kunststoffteil deutet auf ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern hin. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ilsfeld: Pkw auf Parkplatz mutwillig beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Tierbedarfsmarktes in der Robert-Mayer-Straße in Ilsfeld ein geparkter BMW mutwillig beschädigt. Eine unbekannte Person drückte die Stoßstange am Heck mit einem spitzen Gegenstand ein und verursachte zudem Beschädigungen am rechten hinteren Kotflügel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einem Verkehrsunfall aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

