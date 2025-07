Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Fahrzeug zerkratzt, Unfälle auf der Autobahn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vergangenes Wochenende in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, parkte ein 35-Jähriger seinen Peugeot in der Schillerstraße, auf Höhe der Hausnummer 16/1, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er am nächsten Tag, gegen 20.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der kompletten linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Der Unbekannte befuhr vermutlich die Schillerstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 290. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Tauberbischofsheim-Impfingen: Fahrzeug vorsätzlich beschädigt - Zeugen gesucht

Der Seat eines 53-Jährigen wurde am vergangenen Wochenende in der Brückenstraße im Tauberbischofsheimer Stadtteil Impfingen beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, auf dem Parkplatz, auf Höhe des Sportgeländes, geparkt. Der Pkw wurde durch einen unbekannten Täter, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt. Außerdem wurden beide Außenspiegel, eine Felge und das Glas beider Frontscheinwerfer beschädigtZeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

A 81 / Lauda-Königshofen: Unfall bei regennasser Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 11.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen. Gegen 15:20 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem BMW auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim kam der Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Straßen- und Witterungsbedingungen, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Wagen kam etwa 50 Meter weiter, im Straßengraben, zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden.

A 81 / Lauda-Königshofen: Kollision während Überholvorgang

Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Resultat eines missglückten Überholvorgangs am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen. Gegen 15:30 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim beabsichtigte der Mercedes-Fahrer einen VW-Fahrer zu überholen und befuhr hierzu den linken Fahrstreifen. Während des Überholvorgangs kollidierte der Mercedes, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, seitlich mit dem VW. Hiernach verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die rechte Schutzplanke. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die drei Insassen des VW blieben unverletzt.

