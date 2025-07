FW-HH: Person bei Baumsägearbeiten in Hubsteiger eingeschlossen

Hamburg (ots) - Hamburg-Billbrook, Werner-Siemens-Straße, Feuer mit drei Löschzügen und einem Großeinsatz Rettungsdienst, 01.07.2025, 20:19 Uhr Am Dienstagabend wurde der Feuerwehr Hamburg eine Rauchentwicklung in einer Lagerhalle in Hamburg-Billbrook gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte auf dem Gelände des abfallverarbeitenden Betriebs eintrafen, war bereits ...

mehr