Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Hamburg-Bahrenfeld, Haydnstraße, Feuer mit zwei Löschzügen und verletzter Person, 30.06.2025, 20:44 Uhr

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bahrenfeld gemeldet.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festzustellen. Durch den Einsatzleiter vor Ort wurde eine Alarmstufenerhöhung auf das Einsatzstichwort Feuer mit zwei Löschzügen durchgeführt und unverzüglich eine Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr im Innenangriff eingeleitet.

Vor Ort konnten zwei verletzte Personen aus der Brandwohnung vorgefunden werden, die nach einer medizinischen Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt wurden.

Aufgrund der hohen Brandintensität hatte sich das Feuer bereits vor Ankunft der Feuerwehr in Teile des Dachs ausgebreitet. Zur weiteren Brandbekämpfung wurden insgesamt zwei Strahlrohre im Außen- und ein Strahlrohr im Innenangriff eingesetzt. Die Aufnahme des Daches erfolgte von zwei Seiten über Drehleitern. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer im Dach schnell unter Kontrolle gebracht und eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung der Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war insgesamt mit 65 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rund vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell