FW-HH: Kellerbrand mit Menschenrettung

Hamburg (ots)

Billstedt, Steinbeker Hauptstraße, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 11.06.2025, 05:02 Uhr

Heute Morgen wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Steinbeker Hauptstraße in Billstedt informiert.

Ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Kollege der Feuerwehr Hamburg passierte die Einsatzstelle und meldete der Rettungsleitstelle, dass bereits mehrere Personen im ersten Obergeschoss um Hilfe riefen, da der Fluchtweg durch den Treppenraum nicht mehr passierbar war.

Daraufhin wurde durch die Rettungsleistelle der Feuerwehr Hamburg das Kräfteaufgebot auf Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst erhöht.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der zuständigen Feuer- und Rettungswache Billstedt bestätigte sich die Lage.

Umgehend wurde unter massiven Personaleinsatz eine Menschenrettung über die Drehleiter und tragbare Leitern an zwei Seiten des Gebäudes eingeleitet.

Insgesamt wurden neun Personen über tragbare Rettungsgeräte aus aus dem ersten und zweiten Obergeschoss gerettet.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung im Kellergeschoss mit zwei Strahlrohren im Innenangriff durchgeführt.

Im Verlauf den Brandeinsatzes wurden zehn Personen durch den Rettungsdienst untersucht. Alle betroffenen Personen blieben unverletzt.

Anschließend fanden Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen des Brandobjektes statt.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg in der Spitze mit 45 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst Hamburg rund drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

