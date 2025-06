Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Beim Einparken durchbricht ein Taxi eine kleine Mauer und kommt an einer Terrassenabgrenzung zum Stehen - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.06.2025, kurz nach 07.00 Uhr, ereignete sich in einem Hof im Walter-Faller-Weg ein kurioser Unfall mit einem Taxi. Eine 66-jährige Taxi-Fahrerin fuhr auf einen Hof um ihre beiden Fahrgäste dort abzusetzen. Laut einem Zeugen setzte die Taxifahrerin augenscheinlich zum rückwärtigen Einparken an. Plötzlich habe das Taxi nach vorne beschleunigt, durchbrach eine kleine Mauer aus L-Steinen und kam an einer gemauerten Terrassenbegrenzung eines Rohbaus zum Stehen. Die Taxifahrerin sowie ihre beiden Fahrgäste wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in ein Krankenhaus. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Taxi wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

