Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rotlichtfahrt verursacht Verkehrsunfall - zwei Fahrzeuge Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.06.2025, kurz vor 11.00 Uhr, soll ein 19-jähriger Pkw-Fahrer an einer Kreuzung das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet haben. In der Folge kam es zu einem Unfall. Der 19-Jährige befuhr die Nollinger Straße stadtauswärts und übersah an der Kreuzung zur Hardtstraße / Goethestraße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Dabei kollidierte er mit einem aus der Hardtstraße kommenden 32-jährigen Pkw-Fahrer. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell